Kode SWIFT/BIC v Papua Nova Gvineja

Potrebujete kodo SWIFT/BIC za pošiljanje ali prejemanje mednarodnega bančnega nakazila v Papua Nova Gvineja? Za iskanje pravilne kode SWIFT za vašo banko in določeno poslovalnico uporabite naš imenik. Ne glede na to, ali nakazujete denar na Papua Nova Gvineja ali ga pošiljate v tujino, je pravilna koda SWIFT bistvenega pomena za zanesljive prenose.