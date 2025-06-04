Kode SWIFT/BIC v Bosna in Hercegovina

Potrebujete kodo SWIFT/BIC za pošiljanje ali prejemanje mednarodnega bančnega nakazila v Bosna in Hercegovina? Za iskanje pravilne kode SWIFT za vašo banko in določeno poslovalnico uporabite naš imenik. Ne glede na to, ali nakazujete denar na Bosna in Hercegovina ali ga pošiljate v tujino, je pravilna koda SWIFT bistvenega pomena za zanesljive prenose.