Glavna koda SWIFT za Banco de Credito Bolivia v Bolivija je BCPLBOLXXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Bolivija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Banco de Credito Bolivia v Bolivija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BCPLBOLXXXX običajno varna in zanesljiva možnost.