Glavna koda SWIFT za HSBC Bermuda v Bermudi je BBDABMHMXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Bermudi in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri HSBC Bermuda v Bermudi in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BBDABMHMXXX običajno varna in zanesljiva možnost.