Glavna koda SWIFT za Clarien v Bermudi je CAGPBMHMXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Bermudi in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Clarien v Bermudi in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba CAGPBMHMXXX običajno varna in zanesljiva možnost.