Glavna koda SWIFT za Butterfield v Bermudi je BNTBBMHMXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Bermudi in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Butterfield v Bermudi in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BNTBBMHMXXX običajno varna in zanesljiva možnost.