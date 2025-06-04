BSIC Benin Koda SWIFT v Benin
Koda SWIFT/BIC za BSIC Benin je BSAHBJBJXXX. Vendar pa lahko BSIC Benin uporablja različne kode SWIFT/BIC, odvisno od storitve ali poslovalnice. Če niste prepričani, katerega uporabiti, se posvetujte s prejemnikom ali se obrnite neposredno na BSIC Benin .
BSAHBJBJXXX
Ime banke
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BENIN) S.A.
SWIFT koda
BSAHBJBJXXX
Naslov
LOT 26F, 106 , DAKO DONOU GUINKOMEY
Mesto
COTONOU
Država
BENIN
To je glavna SWIFT/BIC koda za BSIC Benin v Benin
Lokalne podružnice
Spodaj lahko najdete lokalne podružnice za BSIC Benin v Benin.
O podjetju BSAHBJBJXXX
Glavna koda SWIFT za BSIC Benin v Benin je BSAHBJBJXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Benin in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri BSIC Benin v Benin in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BSAHBJBJXXX običajno varna in zanesljiva možnost.
Uporaba BSAHBJBJXXX
Glavno kodo SWIFT/BIC ponudnika BSIC Beninlahko uporabite BSAHBJBJXXX kadar:
Pošiljanje mednarodnega denarnega nakazila uporabniku BSIC Benin v Benin
Prejemnik ni navedel kode SWIFT/BIC, specifične za poslovalnico.
BSIC Benin plačilo obdela centralno prek svoje glavne pisarne
Želite uporabiti splošno sprejeto privzeto kodo SWIFT/BIC
Preverite morebitne napake pri plačilu SWIFT
Preden pošljete plačilo SWIFT, dvakrat preverite, ali se koda SWIFT ujema z banko prejemnika in ali sta številka računa in ime pravilno vnesena. Že majhne napake lahko odložijo ali blokirajo prenos. Če ste opravili nakazilo z napačnimi podatki, se obrnite na svojo banko.
Prejemate plačilo za BSIC Benin v Benin?
Če želite prejeti mednarodno plačilo na svoj račun BSIC Benin v Benin, morate navesti pravilno kodo SWIFT/BIC, številko računa in druge bančne podatke. Da bi se izognili zamudam, se prepričajte, da ima pošiljatelj pravilne podatke.
Pogosto zastavljena vprašanja
SWIFT koda glavne pisarne za BSIC Benin je BSAHBJBJXXX. Ta koda se pogosto uporablja za mednarodna bančna nakazila na sedež banke Cotonou . V omrežju SWIFT identificira BSIC Benin in tako pomaga zagotoviti, da so sredstva usmerjena v pravilno finančno institucijo.
Če ne poznate kode SWIFT vaše lokalne poslovalnice, lahko za prejemanje mednarodnih plačil običajno uporabite kodo SWIFT glavne poslovalnice (BSAHBJBJXXX). Vendar je najbolje, da se o tem pogovorite s svojo banko, da se izognete morebitnim zamudam. Pravilno kodo lahko najdete tako, da preverite svoj spletni bančni portal, se obrnete na službo za stranke ali pregledate nedavni bančni izpisek.
Da, na splošno je varno uporabljati kodo SWIFT glavne poslovalnice (BSAHBJBJXXX) za prejemanje mednarodnih plačil – še posebej, če vaša lokalna poslovalnica nima namenske kode. BSIC Benin bo še vedno lahko nakazal sredstva na vaš račun z uporabo vaše polne številke računa in drugih identifikacijskih podatkov. Kljub temu vedno preverite ta pristop pri svoji banki, zlasti pri velikih transakcijah.
Če želite najti pravilno kodo SWIFT za vašo specifično poslovalnico BSIC Benin , imate nekaj možnosti:
Uporabite naš iskalnik kod SWIFT za poslovalnice – najlažji način, da preverite, ali ima vaša poslovalnica edinstveno kodo SWIFT ali pa morate uporabiti kodo glavne pisarne (BSAHBJBJXXX).
Prijavite se v svojo spletno bančno platformo BSIC Benin in preglejte navodila za bančno nakazilo.
Obrnite se na lokalno poslovalnico ali pokličite službo za stranke BSIC Benin .
Oglejte si nedavni bančni izpisek ali čekovno knjižico, ki lahko vključuje podatke o mednarodnem plačilu.
Če vaša poslovalnica nima edinstvene kode SWIFT, lahko običajno uporabite BSAHBJBJXXX.
Če vnesete napačno kodo SWIFT:
Vaše plačilo se lahko zavleče ali zavrne.
Sredstva so lahko poslana napačni finančni instituciji in njihovo izterjavo lahko traja nekaj časa.
Nekatere banke lahko zaračunajo provizijo za vrnjena ali napačno usmerjena plačila.
Da bi se temu izognili, pred pošiljanjem nakazila vedno dvakrat preverite kodo SWIFT in podatke o računu.
V večini primerov boste za prejemanje mednarodnih plačil potrebovali kodo SWIFT, saj ta identificira banko prejemnico in zagotavlja pravilno usmerjanje. Glede na državo in način nakazila lahko pošiljatelj potrebuje tudi dodatne podatke, kot so številka vašega računa, usmerjevalna številka ali IBAN.
Da, BSIC Benin ima običajno kodo SWIFT glavne pisarne (BSAHBJBJXXX) in kode SWIFT, specifične za poslovalnice, za določene lokacije. Če lahko najdete kodo SWIFT za svojo lokalno poslovalnico, je najbolje, da jo uporabite, da zagotovite najnatančnejše usmerjanje. Če vaša poslovalnica nima enolične kode ali če niste prepričani, je uporaba primarne kode na splošno sprejemljiva za prejemanje mednarodnih plačil.
BSAHBJBJXXX je standardna koda SWIFT, ki se uporablja za glavni sedež podjetja BSIC Beninv kraju Cotonou . Drugi BSIC Benin subjekti – kot so podružnice v različnih državah ali poslovne enote – imajo lahko svoje lastne kode SWIFT, zlasti za korporativne ali investicijske bančne operacije. Razlika je v lokaciji ali poslovnem namenu, vendar je za večino osebnih in malih poslovnih prenosov na Benin pravilna in zadostna koda BSAHBJBJXXX .
