Glavna koda SWIFT za BSIC Benin v Benin je BSAHBJBJXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Benin in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri BSIC Benin v Benin in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BSAHBJBJXXX običajno varna in zanesljiva možnost.