Glavna koda SWIFT za Banque Atlantique Benin v Benin je ATBJBJBJXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Benin in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Banque Atlantique Benin v Benin in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba ATBJBJBJXXX običajno varna in zanesljiva možnost.