Glavna koda SWIFT za ING Belgium v Belgija je BBRUBEBBXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Belgija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri ING Belgium v Belgija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BBRUBEBBXXX običajno varna in zanesljiva možnost.