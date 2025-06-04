Glavna koda SWIFT za Argenta v Belgija je ARSPBE22XXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Belgija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Argenta v Belgija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba ARSPBE22XXX običajno varna in zanesljiva možnost.