Glavna koda SWIFT za First Security Islami Bank v Bangladeš je FSEBBDDHXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Bangladeš in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri First Security Islami Bank v Bangladeš in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba FSEBBDDHXXX običajno varna in zanesljiva možnost.