Glavna koda SWIFT za HSBC Middle East Bahrain v Bahrajn je BBMEBHBXXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Bahrajn in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri HSBC Middle East Bahrain v Bahrajn in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BBMEBHBXXXX običajno varna in zanesljiva možnost.