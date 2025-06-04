Glavna koda SWIFT za Caribbean Mercantile Bank v Aruba je CMBAAWAXXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Aruba in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Caribbean Mercantile Bank v Aruba in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba CMBAAWAXXXX običajno varna in zanesljiva možnost.