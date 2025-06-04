Glavna koda SWIFT za VTB Armenia v Armenija je ARMJAM22XXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Armenija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri VTB Armenia v Armenija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba ARMJAM22XXX običajno varna in zanesljiva možnost.