Glavna koda SWIFT za IDBank v Armenija je ANIKAM22XXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Armenija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri IDBank v Armenija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba ANIKAM22XXX običajno varna in zanesljiva možnost.