Glavna koda SWIFT za National Commercial Bank of Anguilla v Angvila je ANGUAIAIXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Angvila in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri National Commercial Bank of Anguilla v Angvila in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba ANGUAIAIXXX običajno varna in zanesljiva možnost.