Glavna koda SWIFT za Banco de Poupanca e Credito v Angola je BPCLAOLUXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Angola in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Banco de Poupanca e Credito v Angola in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BPCLAOLUXXX običajno varna in zanesljiva možnost.