Glavna koda SWIFT za Banco Angolano de Investimentos v Angola je BAIPAOLUXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Angola in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Banco Angolano de Investimentos v Angola in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BAIPAOLUXXX običajno varna in zanesljiva možnost.