Glavna koda SWIFT za Credit Andorra v Andora je CRDAADADXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Andora in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Credit Andorra v Andora in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba CRDAADADXXX običajno varna in zanesljiva možnost.