Glavna koda SWIFT za Banque Exterieure d'Algerie v Alžirija je BEXADZALXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Alžirija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri Banque Exterieure d'Algerie v Alžirija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba BEXADZALXXX običajno varna in zanesljiva možnost.