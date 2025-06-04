Glavna koda SWIFT za United Bank of Albania v Albanija je AAISALTRXXX. Ta koda označuje glavno poslovalnico banke za mednarodna plačila v Albanija in se pogosto uporablja, kadar koda, specifična za poslovalnico, ni potrebna ali ni na voljo. Če pošiljate denar na račun pri United Bank of Albania v Albanija in prejemnik ni navedel kode SWIFT lokalne poslovalnice, je uporaba AAISALTRXXX običajno varna in zanesljiva možnost.