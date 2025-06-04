Menjalni tečaj, ki ga ponuja Mizuho Bank za pretvorbo Japonski jen (JPY) v Južnoafriški rand (ZAR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Južnoafriški rand kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Mizuho Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.