Menjalni tečaj, ki ga ponuja Mizuho Bank za pretvorbo Japonski jen (JPY) v Švicarski frank (CHF), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Švicarski frank kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Mizuho Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.