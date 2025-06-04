Menjalni tečaj, ki ga ponuja Mizuho Bank za pretvorbo Japonski jen (JPY) v Avstralski dolar (AUD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Avstralski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Mizuho Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.