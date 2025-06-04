Menjalni tečaj, ki ga ponuja MCB Mauritius za pretvorbo Mavricijska rupija (MUR) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena MCB Mauritiusprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.