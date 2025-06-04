Menjalni tečaj, ki ga ponuja mBank za pretvorbo Poljski zlot (PLN) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena mBankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.