Menjalni tečaj, ki ga ponuja Maybank Singapore za pretvorbo Singapurski dolar (SGD) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Maybank Singaporeprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.