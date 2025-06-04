Primerjajte menjalni tečaj Maybank Singapore SGD in JPY
Razmišljate o uporabi Maybank Singapore za prenos iz SGD v JPY? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za Maybank Singapore , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
Pogovorite se z valutnim strokovnjakom danes. Lahko premagamo tečaje konkurence.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
119.412800
|S$0
¥119,412.80Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev Maybank Singapore, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo Maybank Singapore s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju Maybank Singapore
Operacije Maybank v Singapurju segajo v 60. leta in danes delujejo kot lokalno vključena podružnica malezijske skupine v Singapurju. Iz svojega središča v mestni državi zagotavlja maloprodajno, MSP in korporativno bančništvo, upravljanje trgovine in gotovine, kartice, hipotekarna posojila, storitve premoženja in naložb ter ponudbe islamskega financiranja. Močni digitalni kanali in regionalne povezave povezujejo stranke s trgi ASEAN in globalnimi trgi.
Kako hiter je prenos iz Maybank Singapore SGD v JPY ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z Maybank Singapore od Singapur do Japonska se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Maybank Singapore, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z Maybank Singapore na ?
Stroški Maybank Singapore nakazila denarja iz SGD v JPY so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij Maybank Singapore z Xe preverite primerjalno tabelo.
Zakaj bi namesto tradicionalnih bank izvajali nakazila z Xe?
Boljše cene
Dosledno ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko, da vidite razliko.
Nižje provizije
Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške,preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.
Hitrejši prenosi
Večina prenosov se zaključi še isti dan. Vemo, kako pomembno je, da vaš denar prejmete hitro in zanesljivo.
Xe 24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Potrebujete pomoč pri mednarodnem nakazilu denarja? Tukaj smo, da vam pomagamo – stopite v stik z nami še danes za osebno podporo!
Prenesite več z višjimi omejitvami spletnega pošiljanja Xe
Ponujamo višje limite za spletna nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Ste pripravljeni začeti?
Primerjali ste menjalne tečaje za Maybank Singapore z Xe in čas je, da odklenete najboljšo vrednost za vaše mednarodne denarne nakazila. Vaš prvi prenos je le nekaj klikov stran – začnite zdaj in ponesite svoj denar še dlje!
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja Maybank Singapore za pretvorbo Singapurski dolar (SGD) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Maybank Singaporeprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
Maybank Singapore lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Singapurski dolar v Japonski jen z Maybank Singapore običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
Maybank Singapore ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z Maybank Singapore, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.