Menjalni tečaj, ki ga ponuja Macquarie za pretvorbo Avstralski dolar (AUD) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Macquarieprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.