Menjalni tečaj, ki ga ponuja Lloyds za pretvorbo Britanski funt (GBP) v Južnoafriški rand (ZAR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Južnoafriški rand kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Lloydsprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.