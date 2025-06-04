Menjalni tečaj, ki ga ponuja Lloyds za pretvorbo Britanski funt (GBP) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Lloydsprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.