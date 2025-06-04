Menjalni tečaj, ki ga ponuja LLB za pretvorbo Švicarski frank (CHF) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena LLBprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.