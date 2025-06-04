Primerjajte menjalni tečaj LBBW EUR in JPY
Razmišljate o uporabi LBBW za prenos iz EUR v JPY? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za LBBW , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
Pogovorite se z valutnim strokovnjakom danes. Lahko premagamo tečaje konkurence.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
177.596000
|€0
¥177,596.00Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev LBBW, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo LBBW s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
Za ta valutni par še nimamo tečajev LBBW, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo LBBW s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju Landesbank Baden-Wurttemberg
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Ustanovljena s pomočjo združitev v 90-ih in s sedežem v Stuttgartu, LBBW je velika Landesbank, ki služi Baden-Württembergu in drugim regijam. Ponuja korporativno in nepremičninsko financiranje, kapitalske trge, trgovinske in izvozne storitve, upravljanje premoženja ter deluje kot osrednja institucija za lokalne Sparkasse. Domače poslovalnice in mednarodni uradi podpirajo stranke srednjega trga in velike stranke v ključnih industrijah.
Kako hiter je prenos iz LBBW EUR v JPY ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z LBBW od Države članice evra do Japonska se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Landesbank Baden-Wurttemberg, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z LBBW na ?
Stroški LBBW nakazila denarja iz EUR v JPY so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij LBBW z Xe preverite primerjalno tabelo.
Zakaj bi namesto tradicionalnih bank izvajali nakazila z Xe?
Boljše cene
Dosledno ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko, da vidite razliko.
Nižje provizije
Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške,preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.
Hitrejši prenosi
Večina prenosov se zaključi še isti dan. Vemo, kako pomembno je, da vaš denar prejmete hitro in zanesljivo.
Xe 24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Potrebujete pomoč pri mednarodnem nakazilu denarja? Tukaj smo, da vam pomagamo – stopite v stik z nami še danes za osebno podporo!
Prenesite več z višjimi omejitvami spletnega pošiljanja Xe
Ponujamo višje limite za spletna nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Ste pripravljeni začeti?
Primerjali ste menjalne tečaje za LBBW z Xe in čas je, da odklenete najboljšo vrednost za vaše mednarodne denarne nakazila. Vaš prvi prenos je le nekaj klikov stran – začnite zdaj in ponesite svoj denar še dlje!
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja LBBW za pretvorbo Evro (EUR) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena LBBWprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
LBBW lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Evro v Japonski jen z LBBW običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
LBBW ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z LBBW, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.