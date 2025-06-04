Menjalni tečaj, ki ga ponuja LBBW za pretvorbo Evro (EUR) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena LBBWprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.