Menjalni tečaj, ki ga ponuja Laurentian Bank za pretvorbo Kanadski dolar (CAD) v Južnoafriški rand (ZAR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Južnoafriški rand kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Laurentian Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.