Menjalni tečaj, ki ga ponuja Laurentian Bank za pretvorbo Kanadski dolar (CAD) v Avstralski dolar (AUD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Avstralski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Laurentian Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.