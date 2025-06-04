Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuwait Finance House za pretvorbo Kuvajtski dinar (KWD) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuwait Finance Houseprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.