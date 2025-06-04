Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuwait Finance House za pretvorbo Kuvajtski dinar (KWD) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuwait Finance Houseprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.