Menjalni tečaj, ki ga ponuja Komercni banka za pretvorbo Češka krona (CZK) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Komercni bankaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.