Primerjaj BFI z Xe
Se odločate med BFI in Xe za mednarodni denarni prenos? Primerjajte menjalne tečaje in provizije ter odkrijte svoje potencialne prihranke z Xe.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
0.832800
|$0
€832.80Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev BFI, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo BFI s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
Zakaj bi namesto tradicionalnih bank izvajali nakazila z Xe?
Boljše cene
Dosledno ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko, da vidite razliko.
Nižje provizije
Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške,preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.
Hitrejši prenosi
Večina prenosov se zaključi še isti dan. Vemo, kako pomembno je, da vaš denar prejmete hitro in zanesljivo.
Pošljite denar v več kot 190 držav z Xe
Xe omogoča enostavne mednarodne denarne nakazila, saj ponuja podporo za več kot 190 držav in več kot 130 valut. Čeprav primerjalna tabela prikazuje menjalne tečaje za glavne valute na podlagi bančnih podatkov, ki jih trenutno imamo, Xe ponuja veliko širši nabor možnosti prenosa, kot je prikazano. Če ne vidite želene valute, obiščite našo stran Pošlji denar , kjer si lahko ogledate vse razpoložljive valute in destinacije.
Prenesite več z višjimi omejitvami spletnega pošiljanja Xe
Ponujamo višje limite za spletna nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.
Xe 24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Potrebujete pomoč pri mednarodnem nakazilu denarja? Tukaj smo, da vam pomagamo – stopite v stik z nami še danes za osebno podporo!
Kako poslati denar prek spleta z Xe
Prijavite se brezplačno
Prijavite se v svoj račun Xe ali se brezplačno registrirajte. Traja le nekaj minut, potrebujete le e-poštni naslov.
Pridobite ponudbo
Sporočite nam valuto, ki jo želite prenesti, koliko denarja želite poslati in kam želite prenesti.
Dodajte prejemnika
Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podatke, kot sta ime in naslov).
Potrdite svojo identiteto
Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo vašo identiteto in zaščitimo vaš denar.
Potrdite svojo ponudbo
Potrdite in financirajte nakazilo z bančnim računom, kreditno ali debetno kartico in končali ste!
Sledenje vašemu nakazilu
Preverite, kje je vaš denar in kdaj prispe do prejemnika. Pridobite podporo v živo prek klepeta, telefona in e-pošte.
Pogosto zastavljena vprašanja
Primerjava ponudnikov, kot sta BFI in Xe, vam pomaga razumeti, koliko bo prejemnik dejansko prejel po odbitku provizij in razlik v menjalnih tečajih. Tudi majhne spremembe cen ali skrite pristojbine vas lahko stanejo več. Naše orodje za primerjavo vam prikaže resnično vrednost drug ob drugem.
BFI lahko ponuja manj ugodne menjalne tečaje kot namenski ponudniki denarnih nakazil. Mnogi ponudniki v svoje cene vključujejo višje marže, kar pomeni, da za denar, ki ga pošljete, dobite manj.
Da. Xe je reguliran v več državah in uporablja standardno šifriranje za zaščito vaših podatkov in sredstev. Tako kot BFI tudi Xe sledi strogim protokolom skladnosti in varnosti, vendar s platformo, namensko zgrajeno za mednarodne prenose.
Mnogi ponudniki omejujejo znesek, ki ga lahko prenesete prek spleta – zlasti pri večjih zneskih. Xe podpira višje omejitve spletnih prenosov, kar vam pomaga prenesti več denarja, ne da bi morali deliti transakcije ali obiskati poslovalnico.
Xe ponuja 24/5 podporo prek klepeta v živo, telefona in e-pošte, s strokovnjaki za mednarodne prenose. Ni vam treba brskati po splošnih bančnih klicnih centrih. Naša predana ekipa za podporo razume predvsem devizna in čezmejna plačila.