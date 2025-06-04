Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, znan tudi kot BBVA, je globalna finančna skupina s španskimi koreninami, znana po svojem vodstvu v digitalni transformaciji in izkušnjah strank. BBVA nudi celovito paleto bančnih storitev, vključno z maloprodajnim, korporativnim in investicijskim bančništvom, pa tudi upravljanje premoženja in zavarovanja. Osredotočenost banke na inovacije, trajnost in finančno izobraževanje omogoča strankam učinkovito upravljanje njihovih financ. Z močno mednarodno prisotnostjo BBVA podpira čezmejne transakcije in ponuja digitalna orodja, ki izboljšujejo dostopnost in udobje za stranke po vsem svetu, kar jo dela zaupanja vrednega partnerja v spreminjajočem se finančnem okolju.