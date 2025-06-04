Menjalni tečaj, ki ga ponuja Banque de Tunisie za pretvorbo Tunizijski dinar (TND) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Banque de Tunisieprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.