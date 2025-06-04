Menjalni tečaj AAIB

Razmišljate o uporabi AAIB za mednarodni denarni prenos? Primerjajte menjalne tečaje in provizije AAIB , da odkrijete potencialne prihranke z Xe.

1000$
usd
USD - Ameriški dolar
eur
EUR - Evro

Xe
Menjalni tečaj
0.832300
Provizija za prenos$0
Prejemnik prejme€832.30
Za ta valutni par še nimamo tečajev AAIB, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo AAIB s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.

O podjetju Arab African International Bank

Ustanovljen leta 1964 v Kairu kot skupno podjetje med egiptovskimi in arabskimi partnerji, AAIB je univerzalna banka, ki ponuja maloprodajne, korporativne, investicijske in trgovinske finančne storitve. Storitve nudi posameznikom in podjetjem preko poslovalnic v Egiptu in izbranih regionalnih središčih, pri čemer združuje lokalno znanje s čezmejnimi sposobnostmi in naraščajočim poudarkom na trajnosti in upravljanju premoženja.

Koliko časa traja denarni prenos v višini AAIB ?

Dobavni roki za mednarodne nakazila z AAIB se razlikujejo glede na način plačila, čas transakcije in državo prejemnika. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite rok za prijavo uporabnika AAIB, da se izognete zamudam.

Kakšne so provizije in stroški za denarne nakazila uporabnika AAIB?

Stroški mednarodnega denarnega nakazila z AAIB so odvisni od številnih dejavnikov, vključno z zneskom nakazila in valuto cilja. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij AAIB z Xe preverite primerjalno tabelo.

Zakaj bi namesto tradicionalnih bank izvajali nakazila z Xe?

Boljše cene

Dosledno ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko, da vidite razliko.

Nižje provizije

Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške,preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.

Hitrejši prenosi

Večina prenosov se zaključi še isti dan. Vemo, kako pomembno je, da vaš denar prejmete hitro in zanesljivo.

Xe 24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Potrebujete pomoč pri mednarodnem nakazilu denarja? Tukaj smo, da vam pomagamo – stopite v stik z nami še danes za osebno podporo!

Prenesite več z višjimi omejitvami spletnega pošiljanja Xe

Ponujamo višje limite za spletna nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Ste pripravljeni začeti?

Primerjali ste menjalne tečaje za AAIB z Xe in čas je, da odklenete najboljšo vrednost za vaše mednarodne denarne nakazila. Vaš prvi prenos je le nekaj klikov stran – začnite zdaj in ponesite svoj denar še dlje!

Pogosto zastavljena vprašanja

Menjalni tečaji ponudnika AAIB se lahko znatno razlikujejo od tečajev namenskih storitev za prenos denarja. Tradicionalne banke pogosto dodajo pribitek k svojim obrestnim meram, kar pomeni, da lahko prejemnik prejme manj. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se AAIB v realnem času primerja z Xe in drugimi ponudniki.

Primerjava storitve AAIB z drugimi mednarodnimi storitvami za nakazilo denarja vam pomaga pri sprejemanju pametnejših finančnih odločitev. Majhne razlike v cenah in provizijah lahko privedejo do znatnih prihrankov – zlasti pri večjih nakazilih. Naše orodje za primerjavo vam olajša iskanje najboljše vrednosti za vaš valutni par.

Menjalni tečaj AAIB se nanaša na tečaj, ki ga ponujajo za pretvorbo ene valute v drugo med mednarodnim denarnim nakazilom. Ta stopnja lahko vključuje maržo nad srednjo tržno stopnjo, kar lahko zmanjša končni znesek, ki ga prejme vaš prejemnik. Primerjajte ceno AAIB s cenami v realnem času Xe, da vidite razliko.

Številne banke in ponudniki denarnih nakazil – vključno z AAIB– lahko zaračunajo provizijo za nakazilo. To je lahko pavšalna provizija ali pa se razlikuje glede na znesek, destinacijo ali način prenosa. Naše orodje za primerjavo jasno razčleni provizije in menjalne tečaje, tako da lahko preprosto vidite skupne stroške.

Časi prenosa z AAIB so odvisni od cilja, valute in načina plačila. Številni prenosi trajajo od 1 do 5 delovnih dni, vendar lahko pride do zamud zaradi časa bančne obdelave ali dodatnih preverjanj. V nasprotju s tem Xe večino prenosov opravi v nekaj minutah.

AAIB lahko uvede dnevne omejitve ali zahteva osebne obiske za večje prenose. Xe podpira višje omejitve spletnih prenosov, kar vam daje večjo prilagodljivost pri prenosu velikih zneskov – brez potrebe po delitvi plačil ali obisku poslovalnice.