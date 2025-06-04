SWIFT kód INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC je
IGMFCA44 002
Názov banky
INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
Mesto
WINNIPEG
Adresa
ONE CANADA CENTRE, 447 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C 3B6
Krajina
CANADA
SWIFT kód je overený a pravidelne aktualizovaný
Celkom
Kedy by som mal použiť IGMFCA44002?
SWIFT kódy sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa vaše peniaze dostali na správne miesto pri posielaní alebo prijímaní peňazí cez hranice. Použite IGMFCA44002 ak chcete poslať peniaze používateľovi INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC na vyššie uvedenú adresu, mesto a krajinu. Vždy si overte, či používaný SWIFT kód patrí cieľovej banke.
Rozbor IGMFCA44002
Kódy SWIFT/BIC sa skladajú z 8 až 11 písmen a číslic, ktoré slúžia na identifikáciu konkrétnej banky a pobočky na svete.
Kód banky (IGMF): Tieto 4 písmená predstavujú INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
Kód krajiny (CA): Tieto 2 písmená označujú krajinu banky, ktorá je Kanada.
Kód lokality (44): Tieto 2 znaky označujú umiestnenie ústredia banky.
Kód pobočky (002): Tieto 3 číslice určujú konkrétnu pobočku. Kódy BIC končiace na „XXX“ označujú sídlo banky.
INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
|SWIFT kód
|IGMFCA44002
|SWIFT kód (8 znakov)
|IGMFCA44
|Kód pobočky
|002
|Názov banky
|INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
|Názov pobočky
|INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
|Adresa
|ONE CANADA CENTRE
|Mesto
|WINNIPEG
|Krajina
|Kanada
Podrobnosti o kóde INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
Správne SWIFT kódy sú kľúčové, aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom alebo oneskoreniam pri vašich prevodoch. Pred použitím kódu SWIFT sa uistite, že:
Overte banku: Dvakrát skontrolujte, či sa názov banky zhoduje s bankou príjemcu.
Skontrolujte názov pobočky: Ak používate SWIFT kód špecifický pre pobočku, uistite sa, že táto pobočka sa zhoduje s pobočkou príjemcu.
Potvrďte krajinu: Banky majú pobočky po celom svete. Overte, či kód SWIFT zodpovedá krajine cieľovej banky.
Pri posielaní peňazí používateľovi INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INCzvoľte Xe
Lepšie sadzby
Porovnajte nás s vašou bankou a objavte úspory. Naše sadzby často prekonávajú sadzby veľkých bánk, čím maximalizujeme hodnotu vášho prevodu.
Nižšie poplatky
Všetky poplatky vám ukážeme vopred, ešte pred potvrdením prevodu, aby ste presne vedeli, za čo platíte. Naše nižšie poplatky znamenajú pre vás väčšiu úsporu.
Rýchlejšie prevody
Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Chápeme, že pokiaľ ide o vaše peniaze, načasovanie je dôležité.
Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov
Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí SWIFT? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Ste pripravení poslať peniaze používateľovi INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC?
Xe umožňuje jednoduché posielanie peňazí do INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC a tisícov ďalších bánk po celom svete. Vďaka podpore viac ako 130 mien a prevodom do 190 krajín môžete posielať peniaze s istotou.
Často kladené otázky o IGMFCA44002
SWIFT kód je jedinečný identifikátor používaný na rozpoznanie bánk a finančných inštitúcií na celom svete pri medzinárodných prevodoch peňazí. SWIFT je skratka pre Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu. Tieto kódy pomáhajú zabezpečiť, aby boli platby smerované do správnej banky a krajiny. Typický SWIFT kód má 8 alebo 11 znakov a obsahuje informácie o banke, krajine, mieste a niekedy aj o konkrétnej pobočke.
Nie vždy. Niektoré banky používajú pre všetky pobočky jeden SWIFT kód (zvyčajne kód ústredia končiaci na XXX). Iní priraďujú jednotlivým pobočkám jedinečné SWIFT kódy, často s konkrétnymi poslednými tromi znakmi. Ak príjemca poskytne kód špecifický pre pobočku, je najlepšie ho použiť – môže to pomôcť urýchliť spracovanie alebo zabezpečiť, aby sa platba rýchlejšie dostala na správne miesto.
Pri odosielaní alebo prijímaní medzinárodných bankových prevodov na adresu INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC vo vyššie uvedenom meste a na vyššie uvedenú adresu by ste mali použiť IGMFCA44002 . Identifikuje banku a pobočku príjemcu, najmä pri posielaní finančných prostriedkov cez hranice prostredníctvom siete SWIFT. Niektoré krajiny a typy platieb nemusia vyžadovať kód SWIFT, preto sa pred začatím prevodu vždy informujte u príjemcu alebo v banke.
Kód SWIFT/BIC IGMFCA44002 je určený pre INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC medzinárodných prevodov. Tu je rozpis významu jednotlivých častí kódu:
IGMF – Toto je kód banky, ktorý predstavuje INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC
CA – Toto je predvoľba krajiny, ktorá ukazuje, že banka sa nachádza v Kanada
44 – Toto je kód lokality, ktorý označuje sídlobanky.
002 – Toto je kód pobočky a keď sa zobrazuje ako „XXX“, vzťahuje sa na hlavnú kanceláriu alebo hlavnú pobočku.
Áno, INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC môže prevádzkovať viacero pobočiek. Každá pobočka môže obsluhovať rôzne regióny, ponúkať rôzne služby a – pokiaľ ide o medzinárodné bankové prevody – niektoré môžu dokonca používať odlišné kódy SWIFT. Pri poskytovaní platobných pokynov je dôležité uviesť konkrétnu pobočku, v ktorej je váš účet vedený.
Ak použijete nesprávny SWIFT kód, vaša platba môže byť oneskorená, nesprávne presmerovaná alebo dokonca odmietnutá prijímajúcou bankou. V niektorých prípadoch môžu byť finančné prostriedky vrátené odosielateľovi a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Vždy sa uistite, že kód SWIFT sa zhoduje buď s kódom vašej pobočky, alebo s oficiálnym kódom ústredia. Ak si nie ste istí, kontaktujte spoločnosť INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC pred vykonaním prevodu.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Kódy SWIFT, názvy bánk, adresy a ďalšie súvisiace informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bezchybné. Podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia odrážať najnovšie údaje dostupné od príslušných finančných inštitúcií.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, regulačného statusu alebo prevádzkovej integrity žiadnej banky, finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa uvedeného v zozname. Neschvaľujeme ani neoverujeme legitimitu žiadneho z uvedených subjektov, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše použitie poskytnutých informácií.
Akékoľvek finančné transakcie alebo rozhodnutia vykonané na základe týchto informácií vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje ani z akýchkoľvek rokovaní s tretími stranami, ktorých informácie sú zobrazené na tejto stránke.
Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek transakcie nezávisle overili všetky údaje v príslušnej finančnej inštitúcii.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine a nebolo preložené. Hoci zvyšok tejto stránky sa môže zobraziť vo vami zvolenom jazyku, právne vyhlásenie zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.