SWIFT kód ALPHA BANK CYPRUS LTD je
ABKLCY2N PAP
Názov banky
ALPHA BANK CYPRUS LTD
Mesto
PAPHOS
Adresa
42 ARCH. MAKARIOS III AVENUE, PAPHOS, PAPHOS, 3065
Krajina
CYPRUS
SWIFT kód je overený a pravidelne aktualizovaný
Celkom
Kedy by som mal použiť ABKLCY2NPAP?
SWIFT kódy sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa vaše peniaze dostali na správne miesto pri posielaní alebo prijímaní peňazí cez hranice. Použite ABKLCY2NPAP ak chcete poslať peniaze používateľovi ALPHA BANK CYPRUS LTD na vyššie uvedenú adresu, mesto a krajinu. Vždy si overte, či používaný SWIFT kód patrí cieľovej banke.
Rozbor ABKLCY2NPAP
Kódy SWIFT/BIC sa skladajú z 8 až 11 písmen a číslic, ktoré slúžia na identifikáciu konkrétnej banky a pobočky na svete.
Kód banky (ABKL): Tieto 4 písmená predstavujú ALPHA BANK CYPRUS LTD
Kód krajiny (CY): Tieto 2 písmená označujú krajinu banky, ktorá je Cyprus.
Kód lokality (2N): Tieto 2 znaky označujú umiestnenie ústredia banky.
Kód pobočky (PAP): Tieto 3 číslice určujú konkrétnu pobočku. Kódy BIC končiace na „XXX“ označujú sídlo banky.
ALPHA BANK CYPRUS LTD
|SWIFT kód
|ABKLCY2NPAP
|SWIFT kód (8 znakov)
|ABKLCY2N
|Kód pobočky
|PAP
|Názov banky
|ALPHA BANK CYPRUS LTD
|Názov pobočky
|ALPHA BANK CYPRUS LTD
|Adresa
|42 ARCH. MAKARIOS III AVENUE
|Mesto
|PAPHOS
|Krajina
|Cyprus
Podrobnosti o kóde ALPHA BANK CYPRUS LTD
Správne SWIFT kódy sú kľúčové, aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom alebo oneskoreniam pri vašich prevodoch. Pred použitím kódu SWIFT sa uistite, že:
Overte banku: Dvakrát skontrolujte, či sa názov banky zhoduje s bankou príjemcu.
Skontrolujte názov pobočky: Ak používate SWIFT kód špecifický pre pobočku, uistite sa, že táto pobočka sa zhoduje s pobočkou príjemcu.
Potvrďte krajinu: Banky majú pobočky po celom svete. Overte, či kód SWIFT zodpovedá krajine cieľovej banky.
Často kladené otázky o ABKLCY2NPAP
SWIFT kód je jedinečný identifikátor používaný na rozpoznanie bánk a finančných inštitúcií na celom svete pri medzinárodných prevodoch peňazí. SWIFT je skratka pre Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu. Tieto kódy pomáhajú zabezpečiť, aby boli platby smerované do správnej banky a krajiny. Typický SWIFT kód má 8 alebo 11 znakov a obsahuje informácie o banke, krajine, mieste a niekedy aj o konkrétnej pobočke.
Nie vždy. Niektoré banky používajú pre všetky pobočky jeden SWIFT kód (zvyčajne kód ústredia končiaci na XXX). Iní priraďujú jednotlivým pobočkám jedinečné SWIFT kódy, často s konkrétnymi poslednými tromi znakmi. Ak príjemca poskytne kód špecifický pre pobočku, je najlepšie ho použiť – môže to pomôcť urýchliť spracovanie alebo zabezpečiť, aby sa platba rýchlejšie dostala na správne miesto.
Pri odosielaní alebo prijímaní medzinárodných bankových prevodov na adresu ALPHA BANK CYPRUS LTD vo vyššie uvedenom meste a na vyššie uvedenú adresu by ste mali použiť ABKLCY2NPAP . Identifikuje banku a pobočku príjemcu, najmä pri posielaní finančných prostriedkov cez hranice prostredníctvom siete SWIFT. Niektoré krajiny a typy platieb nemusia vyžadovať kód SWIFT, preto sa pred začatím prevodu vždy informujte u príjemcu alebo v banke.
Kód SWIFT/BIC ABKLCY2NPAP je určený pre ALPHA BANK CYPRUS LTD medzinárodných prevodov. Tu je rozpis významu jednotlivých častí kódu:
ABKL – Toto je kód banky, ktorý predstavuje ALPHA BANK CYPRUS LTD
CY – Toto je predvoľba krajiny, ktorá ukazuje, že banka sa nachádza v Cyprus
2N – Toto je kód lokality, ktorý označuje sídlobanky.
PAP – Toto je kód pobočky a keď sa zobrazuje ako „XXX“, vzťahuje sa na hlavnú kanceláriu alebo hlavnú pobočku.
Áno, ALPHA BANK CYPRUS LTD môže prevádzkovať viacero pobočiek. Každá pobočka môže obsluhovať rôzne regióny, ponúkať rôzne služby a – pokiaľ ide o medzinárodné bankové prevody – niektoré môžu dokonca používať odlišné kódy SWIFT. Pri poskytovaní platobných pokynov je dôležité uviesť konkrétnu pobočku, v ktorej je váš účet vedený.
Ak použijete nesprávny SWIFT kód, vaša platba môže byť oneskorená, nesprávne presmerovaná alebo dokonca odmietnutá prijímajúcou bankou. V niektorých prípadoch môžu byť finančné prostriedky vrátené odosielateľovi a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Vždy sa uistite, že kód SWIFT sa zhoduje buď s kódom vašej pobočky, alebo s oficiálnym kódom ústredia. Ak si nie ste istí, kontaktujte spoločnosť ALPHA BANK CYPRUS LTD pred vykonaním prevodu.
