Porovnajte výmenný kurz Lloyds GBP s AUD
Zvažujete použitie karty Lloyds na prevod z GBP do AUD? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky Lloyds a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
1.974500
|£0
$1,974.50
1.940060
|£9.50
$1,921.62
-52.87 AUD
O Lloyds Bank
Lloyds Bank, založená v roku 1765, má sídlo v Londýne, Spojené kráľovstvo. Ako jedna z najväčších a najzabehnutejších finančných inštitúcií v UK, Lloyds obsluhuje milióny zákazníkov prostredníctvom siete pobočiek a digitálnych bankových služieb. S silnou prítomnosťou v osobnom, podnikateľskom a komerčnom bankovníctve, Lloyds ponúka komplexný rad finančných služieb, vrátane každodenného bankovníctva, hypoték, sporenia, pôžičiek, správy bohatstva a riešení pre firemné bankovníctvo. Lloyds Bank je súčasťou Lloyds Banking Group, jedného z popredných poskytovateľov finančných služieb v UK.
Aký rýchly je prevod z Lloyds GBP do AUD ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s Lloyds z Spojené kráľovstvo do Austrália sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre Lloyds Bank, aby ste sa vyhli meškaniam.
Aké sú poplatky za prevod z Lloyds na ?
Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z GBP do AUD vo výške Lloyds závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky Lloyds s Xe.
Prečo prevádzať cez Xe namiesto tradičných bánk?
Lepšie sadzby
Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.
Nižšie poplatky
Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.
Rýchlejšie prevody
Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Vieme, aké dôležité je, aby boli vaše peniaze doručené rýchlo a spoľahlivo.
Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov
Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!
Preneste viac s vyššími limitmi online odosielania od Xe
Ponúkame vyššie limity pre online prevody ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Často kladené otázky
Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou Lloyds na konverziu Britská libra (GBP) na Austrálsky dolár (AUD) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Austrálsky dolár , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena Lloydsporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.
Lloyds môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.
Prevody z Britská libra do Austrálsky dolár pomocou Lloyds zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.
Lloyds môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.
Mnohí poskytovatelia vrátane Lloyds môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.