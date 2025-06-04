Výmenný kurz ABA Bank

Zvažujete použitie služby ABA Bank na medzinárodný prevod peňazí? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky ABA Bank a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.

1000$
usd
USD - Americký dolár
eur
EUR - Euro

Porozprávajte sa s menovým expertom ešte dnes.

Xe
Výmenný kurz
0.832300
Poplatok za prevod$0
Príjemca dostane€832.30
Zatiaľ nemáme kurzy ABA Bank pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od ABA Bank s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.

O ABA

Založená v roku 1996 v Phnom Penh, ABA (predtým Advanced Bank of Asia) obsluhuje jednotlivcov a podniky s účtami, kartami, spotrebiteľským a SME úverovaním, obchodným financovaním, správou hotovosti a oceneným mobilným bankovníctvom. Silné riadenie a regionálne prepojenia podporujú exportérov, maloobchodníkov a rastúcich podnikateľov.

How long does it take to send money with your bank?

Ako dlho trvá prevod peňazí v hodnote ABA Bank ?

Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s ABA Bank sa líšia v závislosti od spôsobu platby, načasovania transakcie a krajiny príjemcu. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte čas uzávierky pre ABA Bank, aby ste sa vyhli oneskoreniam.

What are banks' money transfer fees?

Aké sú poplatky a náklady za prevod peňazí pre používateľa ABA Bank?

Cena medzinárodného prevodu peňazí s ABA Bank závisí od mnohých faktorov vrátane sumy prevodu a cieľovej meny. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky ABA Bank s Xe.

Prečo prevádzať cez Xe namiesto tradičných bánk?

Better rates

Lepšie sadzby

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

Lower fees

Nižšie poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

Faster transfers

Rýchlejšie prevody

Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Vieme, aké dôležité je, aby boli vaše peniaze doručené rýchlo a spoľahlivo.

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov

Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!

Transfer more with Xe's higher online send limits

Preneste viac s vyššími limitmi online odosielania od Xe

Ponúkame vyššie limity pre online prevody ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Ste pripravení začať?

Porovnali ste výmenné kurzy spoločnosti ABA Bank s kurzami spoločnosti Xe a je čas získať najlepšiu hodnotu pre vaše medzinárodné prevody peňazí. Váš prvý prevod je vzdialený len pár kliknutí – začnite teraz a posuňte svoje peniaze ďalej!

Často kladené otázky

Výmenné kurzy spoločnosti ABA Bank sa môžu výrazne líšiť od kurzov špecializovaných služieb prevodu peňazí. Tradičné banky často pripočítavajú k svojim sadzbám prirážku, čo znamená, že príjemca môže dostať menej. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako si ABA Bank stojí v porovnaní s Xe a inými poskytovateľmi v reálnom čase.

Porovnanie služby ABA Bank s inými službami medzinárodného prevodu peňazí vám pomôže robiť rozumnejšie finančné rozhodnutia. Malé rozdiely v sadzbách a poplatkoch môžu viesť k výrazným úsporám – najmä pri väčších prevodoch. Náš porovnávací nástroj vám uľahčí nájdenie najlepšej hodnoty pre váš konkrétny menový pár.

Výmenný kurz ABA Bank označuje kurz, ktorý ponúkajú na konverziu jednej meny na inú počas medzinárodného prevodu peňazí. Táto sadzba môže zahŕňať maržu nad strednú trhovú sadzbu, čo môže znížiť konečnú sumu, ktorú príjemca dostane. Porovnajte kurz ABA Bank s kurzami Xe v reálnom čase, aby ste videli rozdiel.

Mnohé banky a poskytovatelia prevodov peňazí – vrátane ABA Bank– si môžu účtovať poplatok za prevod. Môže ísť o paušálny poplatok alebo sa môže líšiť v závislosti od sumy, miesta určenia alebo spôsobu prevodu. Náš porovnávací nástroj prehľadne rozoberá poplatky a výmenné kurzy, takže si môžete jednoducho pozrieť celkové náklady.

Časy prevodu s ABA Bank závisia od destinácie, meny a spôsobu platby. Mnohé prevody trvajú 1 – 5 pracovných dní, hoci môže dôjsť k oneskoreniam z dôvodu doby spracovania bankou alebo dodatočných kontrol. Naproti tomu Xe dokončí väčšinu prevodov v priebehu niekoľkých minút.

ABA Bank môže zaviesť denné limity alebo vyžadovať osobné návštevy pri veľkých prevodoch. Xe podporuje vyššie limity pre online prevody, čo vám poskytuje väčšiu flexibilitu pri presune veľkých súm – bez nutnosti deliť platby alebo ísť na pobočku.