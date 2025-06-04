Výmenný kurz AAIB
Zvažujete použitie služby AAIB na medzinárodný prevod peňazí? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky AAIB a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
0.832300
|$0
Zatiaľ nemáme kurzy AAIB pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od AAIB s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.
O Arab African International Bank
Založená v roku 1964 v Káhire ako spoločný podnik medzi egyptskými a arabskými partnermi, AAIB je univerzálna banka, ktorá ponúka maloobchodné, korporátne, investičné a obchodné financovanie. Obsluhuje jednotlivcov a podniky prostredníctvom pobočiek v Egypte a vybraných regionálnych centrách, kombinuje miestnu odbornosť s cezhraničnými schopnosťami a rastúcim zameraním na udržateľnosť a správu majetku.
Ako dlho trvá prevod peňazí v hodnote AAIB ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s AAIB sa líšia v závislosti od spôsobu platby, načasovania transakcie a krajiny príjemcu. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte čas uzávierky pre AAIB, aby ste sa vyhli oneskoreniam.
Aké sú poplatky a náklady za prevod peňazí pre používateľa AAIB?
Cena medzinárodného prevodu peňazí s AAIB závisí od mnohých faktorov vrátane sumy prevodu a cieľovej meny. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky AAIB s Xe.
Často kladené otázky
Výmenné kurzy spoločnosti AAIB sa môžu výrazne líšiť od kurzov špecializovaných služieb prevodu peňazí. Tradičné banky často pripočítavajú k svojim sadzbám prirážku, čo znamená, že príjemca môže dostať menej. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako si AAIB stojí v porovnaní s Xe a inými poskytovateľmi v reálnom čase.
Porovnanie služby AAIB s inými službami medzinárodného prevodu peňazí vám pomôže robiť rozumnejšie finančné rozhodnutia. Malé rozdiely v sadzbách a poplatkoch môžu viesť k výrazným úsporám – najmä pri väčších prevodoch. Náš porovnávací nástroj vám uľahčí nájdenie najlepšej hodnoty pre váš konkrétny menový pár.
Výmenný kurz AAIB označuje kurz, ktorý ponúkajú na konverziu jednej meny na inú počas medzinárodného prevodu peňazí. Táto sadzba môže zahŕňať maržu nad strednú trhovú sadzbu, čo môže znížiť konečnú sumu, ktorú príjemca dostane. Porovnajte kurz AAIB s kurzami Xe v reálnom čase, aby ste videli rozdiel.
Mnohé banky a poskytovatelia prevodov peňazí – vrátane AAIB– si môžu účtovať poplatok za prevod. Môže ísť o paušálny poplatok alebo sa môže líšiť v závislosti od sumy, miesta určenia alebo spôsobu prevodu. Náš porovnávací nástroj prehľadne rozoberá poplatky a výmenné kurzy, takže si môžete jednoducho pozrieť celkové náklady.
Časy prevodu s AAIB závisia od destinácie, meny a spôsobu platby. Mnohé prevody trvajú 1 – 5 pracovných dní, hoci môže dôjsť k oneskoreniam z dôvodu doby spracovania bankou alebo dodatočných kontrol. Naproti tomu Xe dokončí väčšinu prevodov v priebehu niekoľkých minút.
AAIB môže zaviesť denné limity alebo vyžadovať osobné návštevy pri veľkých prevodoch. Xe podporuje vyššie limity pre online prevody, čo vám poskytuje väčšiu flexibilitu pri presune veľkých súm – bez nutnosti deliť platby alebo ísť na pobočku.