Cheltuieli incluse în costurile ipotecare

Valoarea proprietății: Aceasta este suma totală pe care o veți plăti pentru o locuință. Valoarea proprietății are un impact direct asupra sumei ipotecii, a plăților lunare ale creditului ipotecar și a costurilor generale. Atunci când alegeți o locuință, luați în considerare și alte cheltuieli, cum ar fi taxa de timbru, taxele de expertiză și onorariile avocaților, pentru a vă încadra în buget.

Avans: Când cumpărați o casă, va trebui să plătiți în avans un procent din valoarea totală a proprietății, cunoscut și sub numele de avans. Un avans mai mare reduce suma ipotecii și scade ratele lunare, în timp ce un avans mai mic crește aceste costuri.

Rata dobânzii: O rată a dobânzii este procentul din suma ipotecii pe care creditorul ți-l va percepe pentru împrumutul de bani, afectând suma pe care o rambursezi în fiecare lună. O rată a dobânzii mai mică reduce costul total al creditului, în timp ce o rată a dobânzii mai mare îl crește.



Termenul ipotecii: Termenul ipotecii este timpul necesar pentru rambursarea creditului ipotecar. Puteți alege termene ale creditului ipotecar între 10 și 40 de ani. Un termen mai scurt va avea rambursări lunare mai mari, dar dobânzi mai mici în total. Cu toate acestea, un termen mai lung reduce rambursările ipotecare și crește costurile totale ale dobânzilor.



MIG: O garanție de despăgubire pentru ipoteci (MIG) este o poliță de asigurare de protecție a creditorului, necesară atunci când raportul împrumut-valoare al unui debitor depășește 75%. Contractele minime garantate (MIG) vă ajută să obțineți credite ipotecare mai mari cu depozite mai mici, dar creditorii pot percepe un comision în avans sau pot crește rata dobânzii ipotecare. Acest lucru protejează creditorul prin acoperirea potențialelor pierderi dacă nu puteți rambursa.



Comisioane de aranjare: Comisioanele de aranjare sunt taxe ale creditorului pentru constituirea unui credit ipotecar. Acestea pot varia de la 0,5% la 1% din suma ipotecii. Puteți alege să plătiți taxa în avans sau să o adăugați la creditul ipotecar, crescând costurile totale. Compară atât ratele dobânzilor, cât și comisioanele de aranjare pentru a obține cea mai bună ofertă.





Formula de plată a ipotecii

Această formulă te ajută să-ți calculezi ratele lunare ale creditului ipotecar doar pe baza sumei ipotecii, a ratei dobânzii și a termenului acestuia. Nu include costuri suplimentare, cum ar fi impozitul pe consiliu, asigurarea clădirii sau comisioane de aranjare, care ar putea crește suma totală a plăților lunare.



Calculați manual ratele lunare ale ipotecii cu această formulă:





Iată defalcarea:



M = Rate lunare:

Aceasta este soluția pe care o căutați. Pentru a începe, adunați detaliile ipotecii dumneavoastră. Acești factori vor determina cât veți rambursa în fiecare lună.



P = Principal:

Acesta este soldul restant al creditului ipotecar sau suma totală pe care încă o datorați pentru creditul ipotecar. Soldul ipotecii tale are un impact direct asupra plăților lunare, a costurilor cu dobânzile și a capitalului propriu. Vei acumula mai multă proprietate pe măsură ce soldul scade.



r = Rata dobânzii lunare:

Rata dobânzii la creditul ipotecar este o rată anuală care se plătește lunar pe parcursul anului. Pentru a găsi rata dobânzii lunare, împărțiți procentul anual la numărul de luni dintr-un an. De exemplu, dacă rata anuală a dobânzii este de 5%, aceasta ar arăta ca 0,05/12 = 0,004167.



n = Numărul de rambursări:

Acesta este numărul total de plăți lunare pe care le veți efectua pe durata creditului ipotecar. Pentru a afla suma totală, înmulțiți durata creditului ipotecar în ani cu 12. De exemplu, dacă durata creditului ipotecar este de 25 de ani, aceasta ar arăta ca 25x12 = 300. Asta înseamnă că vei efectua un total de 300 de rambursări pe durata creditului ipotecar.





Tipuri comune de credite ipotecare

Ipotecile sunt determinate de structura ratei dobânzii, cum ar fi ipotecile fixe sau variabile, sau de metoda de rambursare, cum ar fi rambursarea sau numai dobânda. Tipurile comune de credite ipotecare includ credite ipotecare cu rată fixă, credite ipotecare cu discount și credite ipotecare cu tracker.

Tipuri de rambursare a creditului ipotecar

Tipurile de rambursare a creditului ipotecar se referă la diferitele metode de rambursare a creditului ipotecar.

Credit ipotecar cu rambursare: Un credit ipotecar cu rambursare este un tip de credit ipotecar în care plățile lunare vor acoperi atât suma împrumutului, cât și dobânda. Acest tip de credit ipotecar este destinat cumpărătorilor care doresc ca ipoteca să fie rambursată integral până la sfârșitul termenului.

Credit ipotecar cu dobândă: Creditele ipotecare cu dobândă necesită plata doar a dobânzii lunar, în timp ce suma creditului ipotecar rămâne neschimbată. Va trebui să achitați o sumă forfetară mare la sfârșitul perioadei ipotecare, de obicei folosind economii, investiții sau vânzarea proprietății.

Tipuri de dobânzi ipotecare

Acesta este modul în care rata dobânzii va fi aplicată creditului ipotecar, afectând dacă rata va rămâne aceeași sau va fluctua pe parcursul termenului.

Credit ipotecar cu rată fixă: În cazul unui credit ipotecar cu rată fixă, dobânda va rămâne aceeași pentru o perioadă determinată, de obicei între 2 și 5 ani. Din acest motiv, rambursările lunare rămân constante și previzibile. Când perioada stabilită se termină, trebuie să alegeți să refinanțați creditul ipotecar pentru a asigura o nouă tranzacție fixă. În caz contrar, ipoteca va reveni la rata variabilă standard (SVR) a creditorului, care este adesea mai mare.

Credit ipotecar cu rată variabilă: Un credit ipotecar cu rată variabilă este un tip de credit ipotecar în care rata dobânzii poate fluctua în timp, ceea ce înseamnă că ratele lunare pot crește sau scădea. Ratele variabile fluctuează în funcție de o rată stabilită de creditor sau de o rată de referință dintr-o sursă externă, cum ar fi Banca Angliei.

1. Rată variabilă standard (SVR)

Rata variabilă standard (SVR) este un tip de credit ipotecar cu rată variabilă pe care creditorul îl va plăti în mod implicit odată ce creditul ipotecar cu rată fixă expiră. Rata dobânzii este stabilită de creditor și duce adesea la plata unor rate mai mari, deși poate crește sau scădea oricând.

2. Credit ipotecar cu discount

Acesta este un tip de ipotecă cu rată variabilă, bazată pe o rată redusă din SVR-ul creditorului pentru o perioadă fixă, de obicei între 2 și 5 ani. Când reducerea se termină, ipoteca revine la SVR.

3. Credit ipotecar de urmărire

O ipotecă tracker este un alt tip de ipotecă cu rată variabilă în care rata dobânzii urmează rata de bază a Băncii Angliei plus un procent stabilit. Acestea durează de obicei între 2 și 5 ani, ratele crescând sau scăzând în funcție de condițiile pieței.





Taxe și impozite suplimentare la achiziționarea unei proprietăți

Onorariul expertului topograf: Înainte de a cumpăra o proprietate, este posibil să doriți să angajați un expert topograf pentru a evalua starea și valoarea locuinței. Deși acest lucru este opțional, este recomandat pentru a vă ajuta să evitați orice costuri de reparații neașteptate și pentru a vă asigura că valoarea proprietății este corectă. Tarifele pot varia în funcție de tipul de sondaj efectuat.



Onorariile juridice și de transfer imobiliar: Onorariile juridice se referă la costurile plătite unui agent imobiliar autorizat pentru gestionarea aspectului juridic al cumpărării unei proprietăți. Aceste taxe acoperă de obicei căutările de proprietăți, redactarea contractelor, înregistrarea la cadastru și gestionarea transferului de fonduri.



Asigurarea clădirilor: Creditorii vă pot solicita să aveți o asigurare a clădirilor pentru a acoperi structura proprietății împotriva daunelor provocate de incendii, inundații, furtuni sau alte dezastre. Această cerință este de obicei o condiție a creditului ipotecar, dar puteți alege diferite niveluri de acoperire și costuri în funcție de proprietatea dvs.



Taxă de timbru funciar: Taxa de timbru funciar (SDLT) este o plată unică efectuată odată ce achiziționarea proprietății este finalizată. Suma impozitului pe care va trebui să o plătiți depinde de prețul locuinței și de tipul de credit ipotecar. Cumpărătorii au la dispoziție 30 de zile de la achiziționarea casei pentru a plăti. Este posibil ca cei care cumpără o casă pentru prima dată să nu fie nevoiți să plătească SDLT pentru proprietăți până la o anumită valoare.



Taxă consiliu local: Taxa consiliu local este o taxă locală bazată pe intervalul de evaluare în care se află proprietatea dumneavoastră. Acesta ajută la finanțarea colectării deșeurilor, a întreținerii străzilor, a educației locale și a altor servicii comunitare. Puteți plăti această taxă anual sau împărțită în rate lunare, de obicei pe 10 sau 12 luni.