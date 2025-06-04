Cheltuieli incluse în costurile lunare ale creditului ipotecar

Valoarea proprietății: Aceasta este suma totală pe care o veți plăti pentru o locuință. Valoarea proprietății are un impact direct asupra sumei creditului ipotecar, a ratelor lunare și a costurilor generale. Atunci când alegeți o locuință, luați în considerare și alte cheltuieli, cum ar fi taxa de timbru, impozitele pe proprietate și asigurarea, pentru a vă încadra în buget.

Avans: Când cumpărați o casă, va trebui să plătiți în avans un procent din valoarea totală a proprietății, cunoscut și sub numele de avans. Un depozit mai mare reduce suma creditului și scade rambursările lunare, în timp ce un depozit mai mic crește aceste costuri.

Rata dobânzii: O rată a dobânzii este procentul din suma creditului pe care creditorul ți-l va percepe pentru împrumutul de bani, afectând ratele lunare. O rată a dobânzii mai mică reduce costul total al creditului, în timp ce o rată a dobânzii mai mare îl crește.



Termenul creditului: Termenul creditului este timpul necesar pentru rambursarea creditului ipotecar. Puteți alege termene de credit între 10 și 30 de ani, deși unii creditori pot oferi termene de până la 40 de ani. Un termen mai scurt va avea rambursări lunare mai mari, dar dobânzi mai mici în total. Totuși, un termen mai lung reduce rambursările creditelor ipotecare și crește costurile totale ale dobânzilor.



LMI: Asigurarea ipotecară a creditorului este de obicei obligatorie dacă avansul este mai mic de 20% la achiziționarea unei locuințe. Acest lucru îl protejează pe creditor în cazul în care nu poți rambursa împrumutul. De obicei, LMI se adaugă la plățile lunare, dar poate fi plătit și în avans.



Asigurarea clădirilor: Creditorii vă pot solicita să aveți o asigurare a clădirilor pentru a acoperi structura proprietății împotriva daunelor provocate de incendii, inundații, furtuni sau alte dezastre. Această cerință este de obicei o condiție a împrumutului, dar puteți alege diferite niveluri de acoperire și costuri în funcție de proprietatea dvs.





Formula de plată a ipotecii

Această formulă te ajută să-ți calculezi ratele lunare la ipotecă doar pe baza sumei împrumutului și a dobânzii. Nu include costuri suplimentare, cum ar fi taxa de timbru, impozitele pe proprietate sau alte taxe care ar putea crește rambursările lunare totale.

Calculați manual ratele lunare ale ipotecii cu această formulă:





Iată defalcarea:



M = Rate lunare:

Aceasta este soluția pe care o căutați. Pentru a începe, adunați detaliile împrumutului. Acești factori vor determina cât veți rambursa în fiecare lună.



P = Principal:

Acesta este soldul creditului sau suma totală pe care încă o datorați din creditul ipotecar. Soldul creditului dumneavoastră are un impact direct asupra rambursărilor lunare, a costurilor cu dobânzile și a capitalului propriu. Vei acumula mai multă proprietate pe măsură ce soldul scade.



r = Rata dobânzii lunare:

Dobânda la creditul ipotecar este o rată anuală care se plătește lunar pe parcursul anului. Pentru a găsi rata dobânzii lunare, împărțiți procentul anual la numărul de luni dintr-un an. De exemplu, dacă rata anuală a dobânzii este de 5%, aceasta ar arăta ca 0,05/12 = 0,004167.



n = Numărul de rambursări:

Acesta este numărul total de rambursări pe care le veți efectua pe durata creditului. Pentru a afla suma totală, înmulțiți durata creditului în ani cu 12. De exemplu, dacă durata împrumutului este de 30 de ani, aceasta ar arăta ca 30x12 = 360. Asta înseamnă că vei efectua un total de 360 de rambursări pe durata creditului.





Tipuri comune de credite ipotecare

Creditele ipotecare sunt determinate de structura ratei dobânzii, cum ar fi creditele fixe sau variabile, sau de metoda de rambursare, cum ar fi variabilă (principal și dobândă) sau numai dobândă. Tipurile comune de credite ipotecare includ credite cu rată fixă, credite variabile și credite cu rată divizată.

Tipuri de rambursare a creditului ipotecar

Tipurile de rambursare a creditului ipotecar se referă la diferitele metode de rambursare a împrumutului.

Rambursare variabilă (principal și dobândă): Un credit variabil este un credit ipotecar în care rambursările lunare vor acoperi atât principalul, cât și dobânda. Această rată a dobânzii este variabilă, ceea ce înseamnă că se va modifica în timp, ceea ce poate determina fluctuația ratelor lunare. Acest credit ipotecar este destinat cumpărătorilor care doresc ca împrumutul să fie rambursat integral până la sfârșitul termenului.

Rambursarea doar a dobânzii: Creditele ipotecare cu rambursare doar a dobânzii necesită plata doar a dobânzii lunar, suma creditului rămânând neschimbată. Perioada de plată doar a dobânzii durează între 1 și 5 ani, iar împrumutul va reveni la un împrumut cu principal și dobândă, cu excepția cazului în care solicitați o altă perioadă de plată doar a dobânzii.

Tipuri de dobânzi la creditele ipotecare

Acesta este modul în care rata dobânzii va fi aplicată împrumutului, afectând dacă rata va rămâne aceeași sau va fluctua pe parcursul termenului.

Credit cu rată fixă: În cazul unui credit cu rată fixă, dobânda va rămâne aceeași pentru o perioadă determinată, de obicei între 1 și 5 ani. Din acest motiv, rambursările lunare rămân constante și previzibile. Când perioada stabilită se termină, trebuie să optați pentru refinanțare pentru a asigura o nouă tranzacție fixă. În caz contrar, creditul va reveni la dobânda variabilă.

Credit cu rată variabilă: Un credit cu rată variabilă este un credit ipotecar în care rata dobânzii se modifică în timp, de obicei ca răspuns la rata dobânzii în numerar a Băncii Rezervei Australiei (RBA). Asta înseamnă că ratele lunare pot crește sau scădea în funcție de modificările ratelor dobânzii.

Credit cu rată dublă: Un credit cu rată dublă este o combinație între credite cu rată fixă și credite cu rată variabilă. O parte din credit este stabilită la o rată a dobânzii fixă, în timp ce cealaltă parte este stabilită la o rată variabilă. Acest tip de credit oferă un echilibru între flexibilitatea unei rate variabile și certitudinea unei rate fixe.





Costuri inițiale comune la achiziționarea unei proprietăți

Impozite pe consiliu: Impozitele pe consiliu sunt o taxă administrativă locală bazată pe valoarea proprietății dumneavoastră. Acesta ajută la finanțarea colectării deșeurilor, întreținerii drumurilor, parcurilor, bibliotecilor și a altor servicii comunitare. Puteți plăti această taxă anual sau împărțită în rate trimestriale sau lunare.

Taxă de evaluare a proprietății: Înainte de a cumpăra o proprietate, este recomandat să angajați un inspector de clădiri pentru a evalua starea și valoarea locuinței. Deși acest lucru este opțional, este recomandat pentru a vă ajuta să evitați orice costuri de reparații neașteptate și pentru a vă asigura că valoarea proprietății este corectă. Tarifele pot varia în funcție de tipul de sondaj efectuat.



Onorariile juridice și de transfer imobiliar: Onorariile juridice se referă la costurile plătite unui agent imobiliar autorizat pentru gestionarea aspectului juridic al cumpărării unei proprietăți. Aceste taxe acoperă de obicei căutările de proprietăți, revizuirea contractelor, transferul titlului și gestionarea transferului de fonduri.



Taxă de timbru pentru transferul funciar: Taxa de timbru pentru transferul funciar este o plată unică efectuată odată ce achiziționarea proprietății este finalizată. Suma impozitului pe care va trebui să îl plătiți depinde de statul sau teritoriul în care vă aflați, de valoarea proprietății și de faptul dacă sunteți cumpărător de locuință pentru prima dată, investitor sau proprietar-ocupant. Cumpărătorii au la dispoziție 30 de zile de la achiziționarea casei pentru a plăti.



Comision de constituire a creditului: Acesta este un comision unic perceput de creditor pentru a acoperi costul constituirii unui credit. De obicei, aceasta acoperă procesarea cererii, pregătirea documentelor de împrumut și efectuarea evaluărilor proprietăților.