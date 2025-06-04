Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Frequently asked questions about security
Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu și/sau de serviciu și alte date de contact („Date de contact”), titlul, data nașterii, sexul, imagini, videoclipuri sau semnătura.
Notificarea noastră de confidențialitate explică modul și motivele pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal
Accesul la Datele cu Caracter Personal este restricționat pe baza principiului nevoii de a cunoaște, utilizând principiul privilegiului minim. Acest lucru garantează că doar personalul de la Xe care are nevoie de acces pentru a-și îndeplini sarcinile poate face acest lucru. Un exemplu în acest sens este Echipa de Relații cu Clienții.
Xe operează un model hibrid pentru site-ul nostru web și aplicațiile mobile. Serverele noastre de producție sunt găzduite în AWS și în centre de date din UE.
Folosim tehnologii avansate de criptare, oferind cel mai înalt nivel de securitate pentru informațiile dumneavoastră sensibile. Sistemele noastre utilizează criptarea AES-256 standard în industrie pentru datele în repaus, în timp ce datele în tranzit sunt criptate prin TLS 1.2 și TLS1.3.
Procesorii noștri de plăți sunt Furnizori de Servicii de Nivel 1. Xe nu prelucrează niciodată date despre cardurile de plată.
Protejarea datelor dumneavoastră este esențială pentru a vă păstra în siguranță informațiile personale. Iată câțiva pași simpli pe care îi puteți urma:
Folosește parole puternice
Creați parole unice și puternice pentru conturile dvs. și evitați să folosiți aceeași parolă pentru mai multe servicii.
Activați autentificarea cu mai mulți factori (MFA):
Ori de câte ori este posibil, activați MFA, care adaugă un nivel suplimentar de securitate conturilor dvs.
Fiți precauți cu e-mailurile
Evitați să faceți clic pe linkuri suspecte sau să descărcați atașamente de la expeditori necunoscuți.
Fiți atenți la informațiile personale
Fiți precauți când partajați date sensibile online și furnizați-le doar surselor de încredere.
Urmând aceste sfaturi, puteți reduce semnificativ riscul de încălcare a securității datelor și vă puteți proteja confidențialitatea online.
Vă rugăm să ne contactați imediat dacă suspectați că ați fost victima unei înșelătorii.
Păstrați dovezile: Salvați orice documente sau e-mailuri relevante ca dovezi pentru a vă susține raportul.
Prin raportarea promptă a fraudei, vă puteți proteja pe dumneavoastră și pe ceilalți de potențiale daune și puteți ajuta la aducerea vinovaților în fața justiției.
Încrederea dumneavoastră este prioritatea noastră principală și ne angajăm să protejăm informațiile dumneavoastră personale și financiare. Pentru mai multe detalii despre practicile noastre de securitate sau dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați echipa noastră de securitate la adresa security@xe.com